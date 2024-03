Inter | dov’eravamo rimasti? Dall’Empoli al Milan si decidono due corse

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’lunedì 1 aprile riprenderà il suo cammino verso lo scudetto, distante ‘solo’ 9 partite. Si riparte, in piena corsa salvezza, per proseguire poi con Udinese e Cagliari. La squadra di Inzaghi dunque sarà in un certo senso arbitro della lotta per la permanenza in Serie A. Poi ci sarà il derby con il, acceso oggi dalla promessa di capitan Calabria SI RIPARTE – L’di Simone Inzaghi, terminata la sosta per le Nazionali con in mezzo il caso Francesco Acerbi, può ritornare a parlare di campo e riprendere il cammino verso la seconda stella. I nerazzurri, che prima della pausa hanno pareggiato con il Napoli a San Siro, riprendono sempre in casa affrontando l’Empoli di Davide Nicola, in piena lotta salvezza. A seguire Udinese e Cagliari. Per cui si può dire che l’in qualche ...