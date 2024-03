Inter | dopo Acerbi e nazionali si torna finalmente a parlare di campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con l’arrivo della sentenza per Francesco(assolto) e la fine delle inutili amichevoli dellein casasi puòre adi. Con l’importante sfida contro l’Empoli in avvicinamento. TESTA AL– Molto rumore per nulla, scriveva William Shakespeare. Una locuzione che possiamo tranquillamente utilizzare anche per questa sosta per lee per gli attacchi incessanti della macchina del fango nei confronti dell’. Tra la questione Francesco(assolto) e Steven Zhang (nonostante il bilancio in attivo), oltre all’inutile sosta per leche ha visto gli infortuni di Stefan de Vrij e Yann Sommer. Risolte le prime due ...