(Di mercoledì 27 marzo 2024)diè statadalla scuola in cui eradi ruolo a. Oggi non ha ancora ricevuto pensione né Tfr

La protagonista di questa assurda e triste vicenda si chiama Anna Vitiello. malata oncologica dal 2007, dieci anni fa si è trasferita in Piemonte dalla provincia di Napoli, per iniziare il suo nuovo ... (thesocialpost)

licenziata mentre era in malattia, un tumore che ora la costringe a vivere in un hospice , piena di debiti, in attesa del Tfr e della liquidazione. È il caso di Anna Vitiello, Insegnante di Scienze ... (ilfattoquotidiano)

Insegnante malata di tumore licenziata a Torino, parla Anna Vitiello: "Indebitata per cercare di pagare tutto" - Non ha scelto di tacere Anna Vitiello, l’Insegnante malata di tumore licenziata dal Primo Levi di Torino e ora in serie difficoltà per risolvere i problemi burocratici, un processo che si è arenato e ...notizie.virgilio

Roma: al Cinema Farnese la 21° edizione dell'Asian Film Festival: pellicole e orari - Al Cinema Farnese Arthouse di Roma torna il tradizionale appuntamento con Asian Film Festival, la rassegna cinematografica che rivolge lo sguardo alle migliori nuove ...ilmessaggero

Torino, Insegnante malata di tumore licenziata: la storia di Anna Vitiello - Licenziata da scuola dopo essere stata giudicata inabile in modo permanente al lavoro. Da ottobre non ha più lo stipendio ed è ancora in attesa della pensione. Anna Vitiello, 55 anni, malata di cancro ...tg24.sky