Infortunio Sommer | cresce l’ottimismo in casa Inter

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Filtrano buone notizie incirca l’die le sue possibilità di tornare in campo dopo la sosta Filtrano buone notizie incirca l’die le sue possibilità di tornare in campo dopo la sosta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport,per il suo recupero: l’estremo difensore si

Infortunio Sommer : l’esito degli esami medici per la caviglia del portiere dell’Inter: contro l’Empoli ci sarà ? Sky Sport ha riportato i primi esiti degli esami medici di Sommer , dopo l’ Infortunio ... (calcionews24)

E’ iniziata la settimana di campionato dopo la pausa per le Nazionali. Continua la marcia inarrestabile dell’ Inter e la squadra è concentrata in vista del match di lunedì contro l’Empoli. Il tecnico ... (calcioweb.eu)

2024-03-25 14:36:44 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport : Due brutte notizie in casa Inter . Simone Inzaghi, infatti, in vista della gara contro l’Empoli perde De Vrij e ha in ... (justcalcio)

Cagliari, ansia per Shomurodov: Infortunio in Nazionale - Tegola per il Cagliari, che deve fare i conti con l'Infortunio di Shomurodov: l'attaccante si è infatti fatto male con la sua Nazionale.calcioinpillole

Il Cagliari ne perde un altro: Ranieri in apprensione - La stagione del Cagliari può ancora subire una svolta decisiva in chiave salvezza ed infatti il 16° posto in Serie A a quota 26 può dare buone speranze agli ...footballnews24

Frey: “La decisione su Acerbi potrebbe macchiare la sua carriera, non rischierei Sommer” - L’ex portiere Sebastien Frey ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus e sull’Infortunio dello svizzero. Sebastien Frey a TvPlay ha parlato dell’attesa per la sentenza della Procura federale sul caso ...calcioblog