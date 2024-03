Infortunio Kvaratskhelia | recupera per l’Atalanta? Spuntano nuove immagini – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In casa Napoli c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Khvicha, uscito per un problema durante Georgia-Grecia. Il recupero persembra però fattibile, viste alcune foto circolate. La sosta delle Nazionali si è conclusa, ed i vari azzurri sono in rientro a Napoli. Il club campano ha visto purtroppochiedere il cambio obbligato durante Georgia-Grecia, creando diversa preoccupazione. A pochi giorni dalla super sfida contro, il Napoli dovrà valutare quindi attentamente le condizioni del fuoriclasse georgiano. Per l’esterno azzurro, il recupero per sabato è da decifrare al momento del rientro a Napoli. Da alcunecircolate, non dovrebbero però esserci problemi.dovrebbere per ...