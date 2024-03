Infortunio Kvara | ballava e cantava negli spogliatoi dopo la vittoria della Georgia Corsport VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laha battuto la Grecia ai rigori 4-2 ed entra nella storia per la prima qualificazione ad una competizione importante come gli Europei. Purtroppo Khvichatskhelia si è infortunato ai supplementari ed è uscito al minuto 109. Presumibilmente si tratta di stiramento all’inguine. Difficilmente giocherà sabato contro l’Atalanta e non sappiamo quali saranno i tempi di recupero Sul Corriere dello Sport si raccontastorica impresanazionalena e delle condizioni dell’attaccante: “Il talento del Napoli ha dato l’anima fino al 4’ del secondo supplementare nello spareggio per Euro2024 contro la Grecia. Poi s’è arreso, colpa di una fitta all’inguinecoscia sinistra per la quale ha dovuto chiedere il cambio proprio nel momento più ...