Incidente in Germania | Flixbus si ribalta in autostrada vicino a Lipsia | «Almeno 5 morti | numerosi feriti»

Grave Incidente sull’ autostrada A9 nei pressi di Lipsia , in Germania . Un pullman Flixbus diretto verso Zurigo si è ribalta to: ci sono diverse vittime e numerosi feriti (corriere)

Germania , autobus Flixbus si ribalta vicino Lipsia : almeno cinque morti Nuovo incidente per un autobus Flixbus : nei pressi di Lipsia , in Germania , un pullman della nota società di trasporti low cost ... (tpi)

(Adnkronos) – almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia , in Germania . Lo rende noto la ... (periodicodaily)

