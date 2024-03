Incidente in Germania | Flixbus si ribalta in autostrada vicino a Lipsia | almeno 5 morti e numerosi feriti

Un incidente mortale si è consumato questa mattina nei pressi di Lipsia, in Germania , di Nuovo a bordo di un Flixbus . Secondo le prime informazioni, 5 persone sono morte nello schianto, mentre i ... (today)

Un pullman Flixbus coinvolto di nuovo in un gravissimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato la mattina di mercoledì 27 marzo in Germania , sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. Da ... (thesocialpost)

L'autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto (ilgiornale)