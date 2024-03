Incidente a catena in tangenziale a Milano | quattro ambulanze sul posto e 8 chilometri di coda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sei persone sono rimaste coinvolte mercoledì mattina in unsullaOvest di. Il maxi tamponamento è avvenuto poco prima delle 8 e ha coinvolto diversi mezzi: il traffico sulla carreggiata è bloccato e ci sono più di 8di. Lo schianto ha interessato il tratto compreso tra l’uscita 4 Cusago Bisceglie e l’uscita 5 SS494 Vigevano Lorenteggio. Sulsono arrivate in codice giallo due automediche e, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Tra i feriti ci sono cinque uomini di 40, 42, 46 anni, due di 56, e una ragazza di 21. Non sono chiare, al momento, lo stato delle persone coinvolte, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni. Allertata anche la ...