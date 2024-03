Incentivi economici | al via il pagamento per 22mila dipendenti di Roma Capitale

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – A partire da oggi l’Amministrazione capitolina ha avviato ildei primilegati alle indennità di responsabilità e condizioni di lavoro previsti dal nuovo contratto decentrato integrativo sottoscritto negli scorsi mesi con tutte le Organizzazioni Sindacali. Si tratta di una prima tranche di arretrati e nuove voci stipendiali a cui si aggiungeranno anche i nuovi importi riferiti ai premi di produttività già a partire dalle prossime mensilità. “Nelle buste paga di marzo i 22 milacapitolini hanno trovato i primi riconoscimenti deglidel nuovo contratto decentrato integrativo. Sono voci stipendiali legate agli incarichi di responsabilità e quelle corrisposte per le attività più disagiate per ...

