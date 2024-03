Incastrati 2 replica in streaming su Mediaset Infinity | dove rivedere le puntate della seconda stagione

(Di mercoledì 27 marzo 2024)leVi siete persi ledi2 in prima tv su Canale 5 ? La serie crime ideata, diretta e interpretata da Ficarra e Picone si incentra sulla storia di Salvo e Valentino, questa volta due sfortunati antennisti, dopo essere stati accusati ingiustamente di omicidio, che si ritroveranno nuovamente a fare i conti con il clan criminale siciliano guidato da Padre Santissimo. Tra i protagonisti principali, oltre a Salvatore Ficarra e Valentino Picone, ritroveremo anche Marianna Di Martino, Anna Favella, Mary Cipolla, Maurizio Marchetti, Tony Sperandeo, Domenico Centorame, Sergio Friscia. La commedia crime ambientata in Sicilia si concluderà ...

Ascolti tv del 26 marzo, Studio Battaglia 2 non ha rivali anche se in calo - Colpi di scena, segreti e passioni infiammano la prima serata di Rai1 con la nuova puntata di “Studio Battaglia 2”: ascolti tv del 26 marzo.dilei

Ascolti martedì per Rai 1 con Studio Battaglia 2, Ficarra e Picone bocciati - Su Canale5 la prima tv di Incastrati 2 ha registrato una media di 2.165.000 ... Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 461.000 spettatori con il 2.3% (episodio in replica in seconda serata a ...ultimenotizieflash

