In ospedale per un intervento | muore a 53 anni | aperta un’indagine per omicidio colposo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Era arrivata in, al Veneziale di Isernia, per essere operata alla colecisti. Dopo alcuni giorni, però, era deceduta nel reparto di Rianimazione della stessa struttura, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. A seguito della morte di una donna di 53, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per: i parenti della signora avevano depositato una denuncia presso i carabinieri di Isernia, alla quale era seguito il sequestro della salma disposto dalla magistratura. Nelle prossime ore sarà inoltre conferito l’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’autopsia. La donna, originaria di Colli al Voltruno, si era rivolta al pronto soccorso circa 20 giorni fa lamentando dolori addominali ed è morta dopo 9 giorni di coma, a seguito di complicazioni ...

