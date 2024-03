In Germania è in corso una grande rivoluzione gastronomica Lo dice la guida Michelin

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono lontani i tempi in cuiera sinonimo di cibo mediocre, e forse non sono mai esistiti (se non nell'immaginario italicocentrico), oggi la scenatedesca non ha nulla da invidiare a quella delle altre nazioni e l'ultimalo conferma, segnalando una crescita complessiva nel settore. Sono in totale 340 i ristoranti premiati con le stelle dalla rossa, 36 in più della scorsa edizione. Lain numeri L'edizione 2024 dellainclude 10 ristoranti con tre stelle, 50 con due, 280 con una. Crescono le green star: oggi sono 77, 10 in più dello sanno, e crescono anche i Bib Gourmand (ristoranti dal buon rapporto qualità prezzo che offrono una cucina più legata al territorio): oggi sono 199, con 15 nuove insegne segnalate. C'è ...