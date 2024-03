In aula le mozioni di sfiducia ai ministri Salvini e Santanchè

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La mozione dialla ministra Danielasarà inalla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Il 3 aprile - in base al calendario stabilito nella capigruppo - dalle 13 è prevista la prosecuzione dell’esame della pdl sui teatri e poi il question time. A seguire la proposta di legge sul terzo settore;...

Autonomia differenziata, il Consiglio regionale rinvia il dibattito alla prossima seduta - e richiamiamo oggi la mozione in aula perché pensiamo che sia di grande attualità, anche alla luce del richiamo dei vescovi calabresi e delle prese di posizione che arrivano dalla società civile in ...corrieredellacalabria

Santanchè, mozione di sfiducia mercoledì 3 aprile in aula Camera - Roma, 27 mar. (askanews) – Mercoledì 3 aprile in aula alla Camera si svolgerà la discussione generale della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. È quanto eme ...askanews

Autonomia in aula il 29 aprile. Pd, inaccettabile - (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il ddl sull'Autonomia differenziata andrà in aula alla Camera per la discussione generale il ...espansionetv