In arrivo un ipermercato Tosano Al Comune oneri per un milione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Inalle porte di Cremona un nuovo centro commerciale di quasi 14mila metri quadri. Un, catena veneta nata negli anni ‘70. La nuova struttura sorgerà sulla Provinciale Castelleonese in prossimità della rotonda di Picenengo. Il progetto s’inserisce in uno più ampio che interessa l’area Cardaminopsis (società agricola che ha proposto l’intervento) con 60mila metri quadri e prevede anche la realizzazione di capannoni a uso artigianale per altri 10mila. Poco più avanti, in direzione Cremona, è inoltre prevista una logistica di 150mila metri quadri. Superati i primi ostacoli burocratici e le contestazioni di Confesercenti, l’iter di approvazione del progetto ha subìto una forte accelerazione, tant’è vero che si è già svolta la Conferenza dei servizi per raccogliere i pareri degli enti interessati. Per ...