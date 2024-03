Impruneta | frana minaccia abitazioni Evacuate quattro famiglie a Tavarnuzze

Si stacca una frana a Tavarnuzze, evacuata una palazzina - Undici persone evacuate nel comune di Impruneta a causa di una grossa frana che minaccia una palazzina. I vigili del fuoco di Firenze,, distaccamento di San Casciano, sono intervenuti attorno alle ...firenzetoday

frana a Tavarnuzze, massi minacciano una palazzina. Evacuate quattro famiglie - Impruneta (Firenze), 27 marzo 2024 – Una frana di importanti dimensioni ha minacciato una palazzina in località Tavarnuzze, nel comune di Impruneta . I Vigili del fuoco del comando di Firenze, ...lanazione

frana minaccia due palazzine a Tavarnuzze, evacuate famiglie - Quattro famiglie, undici persone in totale, sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) in seguito al m ...ansa