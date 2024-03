Impose tacchi e minigonna alle studentesse | Francesco Bellomo destituito dalla magistratura | «Ha leso la dignità delle donne»

(Di mercoledì 27 marzo 2024)deve dire definitivamente addio alla toga. Il Consiglio di Stato ha messo oggi la parola fine alla vicenda che riguardava l’appartenenza alladell’ex direttore scientifico della scuola di preparazione al concorso per la professione “Diritto e Scienza”, accusato di aver istituito un vero e proprio codice, che prevedeva, tra l’alto, che lesi presentasserolezioni ina spillo.è stato assolto a novembre 2020 daccuse di violenze e atti persecutori nei confronti di una borsista della scuola perché «il fatto non sussiste». Ma il procedimento disciplinare interno allaè proseguito, fino alla definitiva sentenza di oggi. ...

Con la loro presenza discreta ma decisa, queste scarpe promettono di guidare le amanti della moda attraverso la stagione con passo sicuro e chic - Tra le scarpe con tacco comode più amate spiccano i kitten heels in vernice o pelle nera, classico senza tempo da abbinare tailleur sartoriali o gonne midi per look che bilanciano professionalità e ...iodonna

Oscar 2024, i look delle star al party Vanity Fair: sul red carpet trionfano trasparenze e abiti nudi - Questa notte si sono tenuti gli Oscar 2024 e, come da tradizione, la cerimonia è stata seguita dal party organizzato da Vanity Fair ...fanpage