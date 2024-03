Impallomeni | “Zaniolo? Lo vedrei bene al Milan Vi spiego perché”

Le partite di oggi: il programma di mercoledì 27 marzo - Terminate nella notte le partite delle nazionali, con le sudamericane che hanno concluso i rispettivi impegni, c'è comunque del calcio giocato da seguire nella giornata odierna, di mercoledì 27 marzo ...tuttomercatoweb

Zaniolo chiama, i bookmaker rispondono: c'è la Serie A nel futuro dell'ex Roma, Milan avanti sulla Juventus nelle quote - Dopo appena un anno passato all'estero, Nicolò Zaniolo si candida per un ritorno in Serie A. I bookmaker scommettono così sul futuro dell'ex Roma, intenzionato a fare rientro in Italia dopo le ...tuttojuve

