Impallomeni | «Contenti per Acerbi Può tornare in Nazionale»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex calciatore Stefanocommenta la sentenza per Francesco, assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Di seguito le sue parole a TMW Radio. SENTENZA – Stefano, da ex calciatore, commenta in questo modo la questione relativa a Francesco: «Ora che c’è la sentenza ed è stato assolto potrebbe anchein. Si pensava a una maxi-stangata, quindi è una sentenza sorprendente e positiva per il giocatore. Siamoper lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

