Ilaria Salis | l’incontro con il padre in carcere | “Se venissero negati i domiciliari per l’Italia sarebbe imbarazzante”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte,per le istituzioni italiane se domania mia figlia». Lo ha detto Roberto, dopo aver incontrato insua figlia, detenuta a Budapest da oltre un anno con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. Dopo la visita alla figlia, Robertosi è recato all'ambasciata italiana per un incontro con l'ambasciatore Manuel Jacoangeli. “sta bene ed è fiduciosa e speranzosa per l'udienza di domani”, ha aggiunto, defindendo “molto utile” il sostegno e la presenza di parlamentari comeCucchi e Nicola Fratoianni, in ...

