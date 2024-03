Il video di uno studente che sventola un fascio di banconote addosso a una docente per umiliarla è diventato virale su TikTok

Sembra esserci una sorta di tregua non dichiarata tra il principe Harry , Meghan Markle e la famiglia reale britannica. Harry è tornato a Londra da quando ha scoperto della malattia del padre. Nelle ... (donnapop)

Questo proiettore 4K è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% - Il Yaber V9 è una soluzione avanzata per chi cerca un proiettore portatile di alta qualità, capace di offrire una straordinaria esperienza visiva e sonora.telefonino

Offerta di Pasqua: piano Family di pCloud scontato del 55% - pCloud, uno dei migliori servizi di cloud storage, è entrato a far parte della schiera di coloro che hanno lanciato un’offerta di Pasqua.punto-informatico

Torre Garisenda a Bologna: il video dei tralicci che la sosterranno - Sono gli stessi già usati per la torre di Pisa: dovrebbero contrastare i movimenti della torre e saranno collati uno contro Palazzo Strazzaroli e l’altro in direzione via Zamboni ...ilrestodelcarlino