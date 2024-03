Il Viareggio va spedito verso l’Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Vuole andare a +8 sulla seconda (che è il Pietrasanta) e mettere sempre di più le mani sul titolo che vale la promozione dalla Promozione alilche oggi sarà di nuovo in campo per l’ultimo dei suoi recuperi. Dopo aver giocato sabato a Monsummano (vincendo 1-0 grazie al gol-partita del subentrato classe 2005 Matteo Santini) nel recupero della 21ª giornata, questo pomeriggio sempre in trasferta le zebre hanno il recupero della 23ª giornata a San Piero a Sieve. Il campionato poi riprenderà il suo corso regolare dopo la sosta pasquale col rush finale degli ultimi cinque turni a partire da domenica 7 aprile (... quando ilaffronterà al Marco Polo Sports Center la Lampo Meridien). Oggi ildi Stefano Santini ha un’occasione unica di andare veramente in fuga...