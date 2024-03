Il trucco blu | intimo e profondo | anticipa l’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Distese di blu, infinito e, in primavera. La tendenzablu di primavera 2o24, come nessun altra, l’estate. Se il colore delle profondità marine, del cielo e dalla pioggia è in perfetta sintonia con la stagione estiva, nei mesi primaverili è una scoperta. E una sorpresa. A stupire è la nuova collezione make up di primavera di Chanel, ideata da Valentina Li, del trio Comètes Collective. Che ruota intorno al blu, alle sue sfumature e alle sue corrispondenze emotive che è in grado di suscitare in chi lo osserva o lo indossa. Insieme alle unghie in blue jeans, nei colori del denim, sono anche le palpebre e perfino le labbra a colorarsi di blu, di azzurro e di celeste.blu in primavera: ...