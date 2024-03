Il torrente Solano si prepara ad ospitare i Campionati mondiali di pesca sportiva

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Attività ferventi caratterizzano le sponde delnel comune di Castel San Niccolò, mentre l’entusiasmo cresce in vista del Campionato del Mondo dialla trota incon esche naturali per nazioni e club. L’Associazionetori Casentinesi si impegna are il terreno per l’evento, mentre il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno continua l’importante lavoro di manutenzione del tratto. L’Associazionetori Casentinesi non si risparmia nell’assicurare che ilsia pronto ad accogliere l’evento di rilievo internazionale. Dopo aver installato la segnaletica necessaria, i membri dell’associazione si dedicano con impegno alla pulizia delle sponde, rimuovendo i rifiuti abbandonati da altri. Mentre si avvicina la data del campionato, ...