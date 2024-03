Il Tesoro vende il 12 | 5% di Mps Boom di richieste | sale il titolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Due settimane prima dell’assemblea degli azionisti, quattro giorni prima di Pasqua, i vertici del ministero dell’Economia e Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti – con Marcello Sala, capo delle partecipate, in cabina di regia – decidono che vogliono aprire l’uovo del Monte prima della festa. Ingolositi dalle sorprese che l’ad Luigi Lovaglio ha infilato in quel forziere che è ritornato ad essere Rocca Salimbeni. Rispetto al primo collocamento del 20 novembre, con il 25% del capitale e 315 milioni di azioni cedute a 2,92 euro l’una, per un incasso di 920 milioni di euro, stavolta il Mef parte con una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di 157.461.214 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 12,5% del capitale sociale. L’annuncio arriva alle 18, a Borsa chiusa. Dopo una giornata che aveva visto ilMps ...