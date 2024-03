Il Tesoro scende da Monte Paschi | venduto un altro 12 | 5%

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il ministero dell’Economia continua la sua discesa dal. Questa volta la vendita lampo all’ex mercato dei blocchi ha interessato un12,5% del capitale della banca senese e porterà nelle casse dello Stato 650 milioni. Con questa manovra il ministro Giancarlo Giorgetti invia un chiaro segnale al mercato e alla Commissione Europea, con cui l’Italia nel 2017 si era impegnata a privatizzare nuovamente l’istituto senese in cambio dell’ok al piano di salvataggio da 5,4 miliardi che l’ha statalizzata. Con la mossa di ieri ilè sceso infatti sotto la soglia del 30%, quindi ha perso il controllo di diritto di Rocca Salimbeni pur restandone il maggior azionista con il 26,7% circa. Ora dovrà restare fermo per 90 giorni. A questo punto dovrebbe essere meno complesso individuare lo sposo. Gli occhi restano ...

