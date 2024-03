Il sito dell' AGI non è aggiornato per uno sciopero dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) AGI - L'Assemblea dei redattori'AGI è tornata a riunirsi all'indomani'incontro avuto con l'ad'azienda e la direttrice responsabile. L'Assemblea ha preso attoa risposta con cui l'azienda e la direttrice hanno affermato che "Eni S.p.A. ha ricevuto una manifestazione non vincolante di interesse non sollecitata da parte di un soggetto interessato ad AGI Spa i cui contenuti sono soggetti a impegni di riservatezza. A tale manifestazione è seguita una interlocuzione preliminare. A oggi non c'è un negoziato in corso e pertanto non è stato sottoscritto alcun accordo di vendita". Si tratta, per l'assemblea, di rassicurazioni generiche che, anziché ridimensionarla, accrescono la preoccupazione di tutta la redazione. Il Cdr'AGI proclama dalla mezzanotte di oggi altri due giorni di ...