Il sedicenne scomparso era in stazione Centrale a Milano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha preso un treno peril 21 marzo, giorno in cui è, Edoardo Galli, ilche si è allontanato dalla sua abitazione di Colico nel Lecchese senza lasciare tracce. Edoardo è stato individuato attraverso le telecamere di sorveglianza delladiche lo hanno ripreso una volta sceso dal treno mentre mangia un gelato e mentre cammina davanti ai negozi, con accanto una persona. La circostanza conferma la prima destinazione volontaria del giovane, ma ancora non svela le sue intenzioni. La circostanza conferma quindi la prima destinazione volontaria del giovane, ma ancora non svela le sue intenzioni. Se non altro sembra escludere che possa essersi diretto in Alta Valsassina, dove negli ultimi due giorni si erano concentrate le ricerche di forze ...

