Il rito del masala chai

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le persone che abitano questa Terra sono circa otto miliardi e più di un ottavo abita l’India e beve– dall’hindi ????? ???:, miscela di spezie etè – dalla mattina alla sera con una media di circa quattro tazzine – che in realtà sono piccoli bicchieri in vetro o acciaio inox – al giorno, tanto che se ordinate un tea vi viene servito un. Se volete un tè caldo semplice dovete chiedere un black tea. Non importa se per voi il caffè italiano è il nettare degli dei e bevete solo il vostro amato espresso, appena metterete piede in India non potrete rimanere che incuriositi da questa bevanda tradizionale che per forza di cose irromperà sul vostro cammino. Per capire cosa viene servito daiwala (wala indica “quello che…” fa o vende ...