Il Rimini riparte da Fermo | Pronti a una battaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dovrà essere capace di avere la stessa fame di chi in questo finale di campionato farà di tutto per pronunciare la parola salvezza. Ilrispetto a Fermana, Olbia e Vis Pesaro, le prossime tre avversarie in campionato, ha qualcosa in più. E non solo in termini di punti come recita la classifica. Ma là in fondo le motivazioni sono capaci di fare la differenza. E i biancorossi di mister Troise dovranno essere all’altezza soprattutto da questo punto di vista. Puntando più in alto: a rimanere in zona playoff. "Dopo le tre sconfitte arrivate di fila in campionato – dice Niccolò Tofanari – ci siamo detti di non fare troppi calcoli. Allora ci aspettavano sette finali. La prima con il Pescara è andata bene, quella vittoria ci ha ridato fiducia, ma è chiaro che quella è stata soltanto la prima tappa del percorso. Sembrerà strano dirlo, ma dobbiamo continuare pensando ...