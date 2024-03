Il regista di Fall Guy sta già pensando ai sequel prima dell’uscita del film

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il prossimodi David Leitch, “TheGuy”, sta già catturando l’attenzione del pubblicoancora della sua uscita ufficiale. Ispirato all’omonima serie televisiva degli anni ’80, ilvede protagonisti Ryan Gosling nel ruolo di uno stuntman coraggioso ed Emily Blunt nei panni di unadid’azione alle prime armi. In arrivo idi TheGuy: Il nuovo franchise d’azione che sta facendo scalpore Le ambizioni di Leitch per “TheGuy” vanno oltre il semplice successo al botteghino: ilimmagina un futuro ricco diche possano rivaleggiare con il franchise di “Arma ...

Scarlett Johansson in trattative per diventare la protagonista del prossimo Jurassic World 4 - Scarlett Johansson è in trattative per diventare la protagonista Jurassic World 4, la cui regia è stata affidata a Gareth Edwards.cinefilos

The Fall Guy, Emily Blunt s è ispirata a Greta Gerwig per il suo ruolo di regista nel film - In The Fall Guy, Emily Blunt è una regista di film d'azione e ha rivelato che per il suo personaggio ha tratto ispirazione da Greta Gerwig!comingsoon

Greta Gerwig: un inaspettato omaggio alla regista in un nuovo action movie - Nella sceneggiatura originale di The Fall Guy, il personaggio interpretato da Emily Blunt ... ha pensato che renderla la regista del film avrebbe aggiunto la giusta tensione allo script. «Abbiamo ...bestmovie