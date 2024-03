(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannikha firmato undavvero magicoTomasin occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul 2-2 e 15-15 del primo set, con il ceco al servizio, il tennista italiano si è esaltato e ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha difeso un violentissimocon il diritto, poi si è fiondato sulla risposta angolatissima dell’avversario e ha sfoderato un mirabolantedia una. Sontuoso lungolinea imprendibile per, che era sceso a rete per provare a chiudere il. Jannikha ricordato uno dei colpi più celebri del repertorio di Roger Federer, eseguendolo con una certa naturalezza in un momento importante di un ...

Il punto folle di Sinner contro Machac: difesa sullo smash e surreale passante di rovescio a una mano! – VIDEO - Jannik Sinner ha firmato un punto davvero magico contro Tomas Machac in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul 2-2 e 15-15 del primo set, con il ceco al servizio, il tennista ...oasport

Camilla, bagno di folla per la regina. Gli applausi e la frase su Kate: «È emozionata per il sostegno» - Applausi a pioggia e bagno di folla per la regina Camilla - punto di riferimento della famiglia reale britannica in questo momento segnato dai problemi di salute di re Carlo III e da quelli di Kate, ...ilmessaggero

Non si ferma all’alt e scappa a folle velocità: 23enne denunciato - Fermato dopo un inseguimento fino al centro abitato Durante la notte, intorno alle ore 4.00, i poliziotti delle Volanti, durante un normale servizio di controllo del territorio nei pressi di via I mag ...youtvrs