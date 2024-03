Il problema dei 3 corpi | la spiegazione del finale | siamo insetti | ma resistenti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Analizziamo insieme la conclusione della prima stagione de Ildei 3, interamente dedicata alla tenacia di un'umanità decisa a sopravvivere e già con un piede nel futuro. Adattare i romanzi di Cixin Liu in una serie televisiva sembrava un compito impossibile, invece David Benioff e D.B. Weiss si sono dimostrati all'altezza. Ildei 3(leggi la recensione) non solo funziona ma addirittura sorprende, anche e soprattutto per alcune intuizioni traspositive, nel mondo che ha di sfruttare tutto il materiale letterario disponibile per ri-calibrare la narrazione dei libri, renderla unitaria ed efficace, semplificando di fatto la fruizione di un'opera brillante e ricca d'ingegno. Un trilogia, quella della Memoria del passato della Terra, che ha re-inventato il modo di sfruttare la fisica, i suoi ...