Il ponte supera il collaudo Cantiere sull’Adda terminato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilil, adesso ilper rimettere in sicurezza il viadottoè davvero finito. Otto mesi di lavori, 1,2 milioni spesi per sostituire le funi usurate dal passaggio continuo, 30 mila mezzi al giorno che fanno la spola dalla sponda milanese a quella bergamasca dell’Adda e viceversa. Sotto esame di Città Metropolitana e Provincia orobica che hanno pagato l’intervento il cavalcavia inaugurato nel 1957. E la prova è andata bene. Ora, che i tiranti usurati sono stati sostituiti - una manutenzione programmata cominciata con due anni di ritardo per problemi legati ai costi delle materie prime e dell’appalto - l’attenzione nel borgo si concentra sulla nuova Tangenziale Nord. L’altro tassello del sistema viabilistico accarezzato da almeno quattro amministrazioni e che ...