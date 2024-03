Il Pd attacca Giorgetti | “Eni cede l’Agi alla famiglia Angelucci? Roba da oligarchie | lo Stato che vende ai partiti”

Superbonus, Cinque Stelle all’attacco: impennata deficit è colpa del governo - Dura presa di posizione del vicepresidente M5S Mario Turco: ennesimo decreto per coprire i disastri del ministro Giancarlo Giorgetti | Superbonus, nuova stretta del governo: stop a tutti gli sconti in ...milanofinanza

Superbonus, addio eccezioni per i crateri. Ance indignata. Appello di Biondi e Marsilio. Pd all’attacco: “Taglio vergognoso” - Nuovo taglio al Superbonus, in particolare alle eccezioni che erano rimaste in campo, in materia di cessione del credito e sconto in fattura, su aree terremotate ...laquilablog

Razzi dal Libano, morto un israeliano nel nord del paese - Milano, 27 mar. (askanews) - Le immagini di un edificio residenziale danneggiato dopo un'attacco che ha colpito Kiryat Shmona nel nord di Israele. L'organizzazione medica israeliana Magen David Adom ...affaritaliani