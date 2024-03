Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 27 marzo | Matilde gelosa | Vittorio va da Marta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilmercoledì 272024 andrà in onda al consueto orario su Rai 1 con una nuova puntata. Le anticipazioni rivelano che nel corso del nuovo appuntamento della soap,dirà una bugia alla sua attuale compagna, e andrà a bussare alla porta della sua ex. Rosa avrà invece modo di poter intervistare la contessa Adelaide, che cercherà di mettere in difficoltà la giovane ragazza con alcune risposte pungenti. Nel mentre Elvira inizierà a nutrire dei dubbi riguardo Tullio che nei suoi confronti apparirà piuttosto freddo. Maria avrà modo di parlare con Vito della proposta ricevuta da Defois. Il8,, ...

Il Paradiso, ipotesi trame: Conti sceglie di tornare con Marta - Ne Il Paradiso delle Signore prossimamente Vittorio potrebbe scegliere nuovamente Marta. Conti, attualmente, ha una relazione con Matilde, di cui appare molto innamorato. Nella sua vita, tuttavia, da ...it.blastingnews

Il Paradiso delle Signore 8 news trama puntata 27 marzo - Prima di dedicarci alle news sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda il 27 marzo 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’ appuntamento precedente.daninseries

Pasqua in montagna, da Aosta a Bormio, passando per Merano: tre idee last minute per le vacanze - Nonostante manchino sempre meno giorni alle festività di Pasqua, sono in molti a non aver ancora deciso dove (e come) passare le vacanze. Per gli amanti della montagna, però, ...ilmessaggero