Il Papa scrive ai cattolici di Terra Santa | ' non siete soli'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Vi porto nel cuore" e "sono vicino a tutti voi". Loilaidi, in una lettera in occasione della Pasqua ma soprattutto nel momento difficile in corso a causa della guerra. "None non vi lasceremo, ma rimarremodali con voi attraverso la preghiera e la carità operosa, sperando di poter tornare presto da voi come pellegrini, per guardarvi negli occhi e abbracciarvi, per spezzare il pane della fraternità e contemplare quei virgulti di speranza cresciuti dai vostri semi, sparsi nel dolore e coltivati con pazienza",il. Francesco, nella lettera, torna a parlare dell' "inutile follia della guerra". "In questi tempi oscuri, in cui sembra che le ...