Il paese dell’infanzia Nido e materna in arrivo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sarà il primopubblico del borgo e accanto sorgerà la scuola, "40 posti per i neonati, 150 per i più grandicelli". Un investimento senza precedenti a Sulbiate, 190 iscritti nella fascia 0-6. "L’opera farà la differenza nella vita delle famiglie", spiega la sindaca Carla Della Torre. Gli scavi sono già cominciati "davanti all’Istituto comprensivo, vicino agli orti comunali, una sorta di linea ideale tra cura e ambiente, partite sulle quali ci spendiamo da sempre". Un piano che ha come primo obiettivo "la conciliazione dei tempi casa-lavoro, l’intervento è un aiuto concreto soprattutto alle mamme impegnate nella professione". Conto da 6 milioni di euro, il grosso "finanziato dal Pnrr, 4,4 milioni, ma il resto proprio per l’importanza del progetto l’abbiamo messo noi - sottolinea - il rincaro dei materiali aveva fatto sballare il quadro ...