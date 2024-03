Il nemico più temuto? Il dissenso Considerato un’insubordinazione | è essenziale per la democrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) di Sonia Surico Ilpiù: il. Quello che si respira in Italia è un clima di crescente paura e oppressione, dove le voci critiche vengono sempre più soffocate non solo dalla minaccia del silenzio, ma anche dall’ombra delle cause legali. Il cosiddetto decreto anti-rave – tra i primi del governo Meloni – è solo uno dei tasselli di questo pericoloso mosaico. Venduto come un baluardo contro il caos e la violenza, può trasformarsi in un’arma a doppio taglio, pronta a recidere qualsiasi forma di protesta osotto il peso implacabile delle sanzioni penali. Il modus operandi è tanto subdolo quanto efficace: trascinare in tribunale chiunque osi contestare. Le misure, presentate come necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela dei cittadini, finiscono spesso per limitare le libertà ...