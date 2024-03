«Il momento più critico per i vip? Alle 10 quando esce Davide Maggio»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Serena Rossi eDevenuto (Us Sky, foto di R. Ghilardi) Più delle critiche, più dei boom, a far trepidare, gioire e patire, i personaggi famosi nostrani di casa nostra c’è una cosa: i dati auditel, vera e propria croce e delizia. Chi dice di non badare agli ascolti o mente o vive su un altro pianeta. Il dato auditel è uno degli indicatori più oggettivi di ciò che pensa il pubblico ed è in grado di compromettere e favorire carriere. L’ora x scocca10 del mattino (minuto più minuto meno)su queste pagine addetti ai lavori, e non, si addensano per scoprirli. Lo diciamo noi, che ogni giorno raggiungiamo il nostro personalissimo picco, e lo ‘certifica’ Call My Agent Italia. Ve lo anticipiamo. In chiusura del quarto episodio della serie sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, disponibile da venerdì prossimo, c’è ...