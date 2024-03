Il mistero dentro i legami | Nari Ward si prende HangarBicocca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (askanews) –è un grande artista e la mostra che porta in Pirellia Milano, intitolata “Ground Break” ha l’intensità e la forza per far risuonare al meglio l’enorme spazio delle Navate, nel solco di un’arte che è anche trasformazione, riuso, ragionamento concettuale su questioni come l’identità o la giustizia sociale, testimonianza politica e condivisione. E spesso le sue opere fanno pensare a parole come, tra materiali, ma anche di forma, oppure limiti, che devono essere superati verso un obiettivo superiore, verso una possibile idea di cambiamento e speranza. “Per me – ha detto l’artista caraibico-newyorchese ad askanews – conta l’elemento di speranza insito nel fatto che le cose possono unirsi e diventare un unico ela complessità di questo ...