Il Manchester United sta monitorando Joao Gomes dei Wolves per sostituire Casemiro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilsta cercando di allontanarsi dae il club diha identificatodeicome sostituto del 32enne in vista della nuova stagione. Questa è un’estate importante per i giganti della Premier League in quanto è la prima ad essere supervisionata da Sir Jim Ratcliffe e Ineos, con i nuovi comproprietari che cercano di mettere un punto su come opereranno all’Old Trafford in futuro. La prima decisione che dovranno prendere sarà se mantenere Erik ten Hag oppure no e poi sarà quella di aggiungere giocatori di qualità alla rosa delè una grande stella in vendita e le ragioni sono molte. Il brasiliano ha 32 ...