Il macchinista colpito da un infarto riesce a fermare il treno | poi muore Il caso sul regionale partito da Pescara

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si è sentito male mentre era alla guida deldae diretto a Sulmona Antonio D’Acci, ila bordo del4193 morto oggi pomeriggio. Il malore però non ha fermato il 61enne, che è riuscito comunque ail convoglio in aperta campagna, riuscendo così a mettere in salvo i passeggeri. Quando ilsi è fermato, D’Acci è stato soccorso dagli operatori del 118 che hanno provato a rianimarlo. Per lui però non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto per un. Ilè stato fermato dalvicino all’interposto di Manopello, in provincia di. Per ora la linea che collega il capoluogo abruzzese con Roma è rimasta bloccata, mentre i ...