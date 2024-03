Il limite dei 30 all’ora esisteva già a Bologna e la causa è il traffico

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 - L’introduzione delde 30 km/h da parte del Comune diha scatenato diverse polemiche. Dal 16 gennaio, per ridurre il numero degli incidenti e delle morti su strada, gli automobilisti bolognesi hanno l’obbligo di rispettare il nuovodi velocità. Ma mentre l’iniziativa continua a dividere la città e l'Italia intera, una fotografia di TomTom relativa al 2023 ci dice che i bolognesi viaggiavano già al di sotto dei 30 km/h, senza saperlo. La ragione? Il. La ricerca di TomTom Secondo TomTom, la nota azienda di navigazione satellitare, il tempo di viaggio anel 2023 è aumentato di 20 secondi rispetto al 2022. A rivelarlo è il Traffic Index 2023, dove il capoluogo emiliano risulta 13esimo in Italia per problemi alla viabilità ...

La nuova legge sull fecondazione in vitro in Alabama Mercoledì la legislatura dell’Alabama dovrebbe approvare una legislazione che consentirà alle cliniche per la fertilità nello stato di riaprire ... (newsnosh)

"Non abbiamo persone note". È questa, secondo Gianluca Castaldi, la motivazione della debacle del Movimento 5 Stelle in Abruzzo. Il coordinatore dimissionario dei grillini, in un'intervista a ... (liberoquotidiano)

Regge legge 'collegato', impugnate 5 norme su 141 articoli - 138 sull'incremento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del sistema sanitario regionale. Nelle scorse settimane già l'impianto delle legge di stabilità aveva passato il vaglio del ...ansa

Sanità: Cdm impugna legge 1 del 2024 della Sardegna - Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge 1 del 2024 della Sardegna ... oltre i tetti di spesa assegnati e oltre il limite massimo di spesa previsto dalla vigente normativa nazionale sulla ...sardegnalive

Codice della strada, cosa cambia: stretta su telefonini, alcol e droga, novità autovelox. Stangata per chi non rispetta i limiti - Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada. E ancora, stretta sui monopattini, mentre si allargano leggermente le maglie ...leggo