Il guerrilla marketing di Netflix e le trovatine per farci odiare ancor di più le stazioni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nelle mie memorie in diciassette volumi, l’autobiografia che il mondo sta aspettando, ci sarà una frase ricorrente, che è il mio adattamento delle istanze di quelle tizie, in genere appassionate di yoga, che raccomandano di, quando sei felice,caso. La felicità è una categoria per imbecilli e per adolescenti, quindi mi sono permessa di portare il consiglio a me stessa su un piano più tangibile: quando ti dice culo, facci caso. Piove e non devi uscire? Ti ha detto culo, facci caso. Ti rovesci il cappuccino su una maglietta che verrà facilmente pulita in lavatrice, e non su un golfino per pagare il quale hai fatto un mutuo? Ti ha detto culo, facci caso. Il più frequente dei miei «quando ti dice culo, facci caso» ha a che vedere coi treni, che potremmo definire un disastro italiano se non sapessimo che altrove sono messi assai peggio (per prezzi, per affidabilità, a ...