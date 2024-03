Il grande e grosso bluff di Salvini per non subire il sorpasso di Forza Italia alle Europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La vera bestia nera di Matteoè Antonio Tajani. La campagna elettorale combattuta con il sistema proporzionale enfatizza le divisioni nella maggioranza. A mettere zizzania si è aggiunta Marine Le Pen che ha sfidato Giorgia Meloni: dica che non voterà la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Il capo leghista ci sta costruendo sopra la sua propaganda elettorale nella speranza di mettere in difficoltà la presidente del Consiglio, attribuendo alla candidata del Partito popolare europeo la responsabilità di aver voluto, insieme ai Socialisti, le politiche ambientali distruttive dell’agricoltura e dell’industria automobilistica. E di avere fatto ben poco per combattere l’immigrazione clandestina. Un attacco al cuore di Bruxelles e di una maggioranza larga che comprende liberali e macroniani. Meloni glissa sulla provocazione ...