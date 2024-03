Il governo dà la cittadinanza italiana al presidente di Valentino | chi è l’egiziano Rachid Hussein | il passato da ministro licenziato da Mubarak

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È diventato cittadino italiano l’imprenditore egizianoMohameddella maison. A proporre il suo nome al Cdm di oggi 26 marzo è stato ildell’Interno, Matteo Piantedosi, per «meriti speciali».è arrivato ai vertici della casa di modanel luglio 2012, quando in qualità di Ceo di Mayhoola, un fondo della famiglia reale del Qatar, ha gestito l’acquisizione da parte del fondo diper una cifra dichiarata di 700 milioni di euro. Sotto la sua gestione,ha imposto suoi manager di fiducia nei ruoli chiave della società con una nuova organizzazione, portato la maison a quadruplicare i ricavi arrivati a 1,2 miliardi di euro nel 2023. Nel frattempo ...

Le misure alternative al Reddito di cittadinanza create dal governo Meloni sono in grave ritardo, creando così pesanti disagi ad almeno un milione di famiglie. L’Inps ha reso noto che con ogni ... (lanotiziagiornale)

"Numeri disastrosi". Ma il governo smentisce i grillini sulla povertà - Dimenticatisi della loro promessa inadempiuta sulla povertà "abolita", i grillini hanno attaccano l'esecutivo sui recenti dati Istat. Ma una nota di palazzo Chigi fa chiarezza sui numeri: "governo eff ...ilgiornale

Istat: Acli, i dati sulla povertà mostrano una situazione grave - "Due milioni e 234 mila famiglie in povertà per un totale di 5,7 milioni di persone non sono dei numeri accettabili": lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, comment ...ansa

Povertà, Furfaro (Pd): "Il governo riferisca in Aula con urgenza, i dati dell'Istat sono disarmanti" - Marco Furfaro (Pd): «I dati Istat che sono usciti ieri sulla povertà sono disarmanti e non riguardano solo un aumento dell'inflazione. Chiediamo al governo un'informativa urgente».globalist