Il giudice sportivo ha scritto il manuale del bravo razzista | ecco come insultare senza farsi beccare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quella delnon è una sentenza. È un. Tra le righe del dispositivo di assoluzione di Acerbi c’è una mappa del tesoro, basta leggerla con gli occhi delprofessionista:e farla franca. Perché quello dinon è un mestiere che s’improvvisa: il talento non basta, dietro c’è un lungo percorso di preparazione, anni e anni di sacrifici, di ignoranza indotta, financo di incoscienza: pure quella si allena, per arrivare a dire “negro” nell’incapacità di intenderlo e di volerlo. Facile sostenere che sia “un’offesaun’altra“… No, è una pratica raffinata, non scherziamo. C’è un galateo, nel razzismo. Un’etichetta. E dunque, il Mastrandrea codifica l’insulto bisbigliato: non puoi ...