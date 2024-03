Il Giudice applica la regola e non si piega al populismo | crede nella buona fede di Acerbi

FOTO - “Ipocrita il sistema, Acerbi è il tuo emblema”: tanti striscioni in città a sostegno di Juan Jesus - Tanta solidarietà a Juan Jesus da parte dei tifosi del Napoli. La decisione del Giudice Sportivo Mastandrea di non punire, si dice 'per mancanza di prove nella motivazione', il difensore Francesco ...tuttonapoli

"Mastandrea applica la regola senza piegarla al populismo": l'amaro commento del CdS - Questo il commento del Corriere dello Sport sulla decisione di non prendere provvedimenti nel caso Acerbi-Juan Jesus: ...tuttonapoli

CDS - Acerbi assolto, il Giudice Sportivo ha applicato la regola senza piegarla al populismo - Il Corriere dello Sport ha analizzato la sentenza del Giudice Sportivo in merito al caso Acerbi-Juan Jesus: "Nulla o 10 giornate erano le opzioni sul tavolo, Mastrandrea ha applicato la regola senza ...napolimagazine