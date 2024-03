Il giovane candidato a sindaco di Conselice | E' giunto il momento di ' Una Storia Nuova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Ravenna), 27 marzo 2024. Dopo il successo registrato in occasione dell'inaugurazione della sede elettorale di, per il Comitato della lista civica di centrosinitstra ‘Comunità Protagonista’ a sostegno della candidatura adidi Andrea Sangiorgi, sono attese altre due importanti tappe. Sabato 30 marzo alle 10.30 aprirà infatti la sede elettorale situata nella frazione di Lavezzola, al civico 24 di via Andrea Costa, mentre venerdì 5 aprile alle 20.30 avverrà l’inaugurazione della sede situata presso l’ex bar cittadino di San Patrizio in via Mameli. "Abbiamo deciso di portare la campagna elettorale sui tre paesi – osserva ilprivilegiando momenti di incontro e confronto e dialogo con la cittadinanza nelle sedi elettorali, con ...